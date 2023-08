La Tunisie et la Syrie discutent des moyens de renforcer la coopération en matière de santé

Le ministre syrien de la Santé Hassan Al-Ghabbash a discuté avec l’ambassadeur de Tunisie à Damas Mohamed Mhadhebi des moyens de coopération dans le domaine de la santé, qui ont exprimé la volonté commune de renforcer et soulignant l’importance d’activer ce qui avait été précédemment convenu par l’échange d’expériences et de visites techniques.

Le ministre a noté l’importance de tirer parti de l’expérience tunisienne dans le domaine des soins de santé primaires et de la vaccination et des industries pharmaceutiques, en plus de la lutte contre les maladies émergentes.

Al-Ghabbash a évoqué les positions positives de la Tunisie envers la Syrie lors de la fourniture de l’aide humanitaire au peuple syrien à la suite du tremblement de terre qui a frappé la Syrie en février dernier.