La Tunisie et l’Allemagne signent deux accords de coopération

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Othman Jerandi et l’ambassadeur d’Allemagne à Tunis Peter Prügel ont présidé, vendredi, la cérémonie de signature de deux accords de coopération financière entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Les deux accords visent à contribuer au développement économique et social de la Tunisie à travers des programmes de financement des petites et moyennes entreprises, de gestion intégrée des ressources hydriques et des réseaux d’évacuation sanitaire, et de protection des villes contre les inondations.

Les montants des deux accords n’ont pas été révélés par le communiqué.

Jerand s’est, à cette occasion, félicité de l’ouverture des programmes de coopération entre la Tunisie et l’Allemagne sur de nouvelles perspectives, mettant l’accent sur l’importance de se focaliser sur les secteurs des énergies renouvelables et des nouvelles technologies, et de contribuer à la réalisation de la sécurité alimentaire dans la conjoncture mondiale actuelle.

L’ambassadeur allemand a salué les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays, réaffirmant la disposition de l’Allemagne à les renforcer et à appuyer davantage les programmes de promotion économique et sociale en Tunisie.