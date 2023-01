La Tunisie et le Japon signent l’accord de prêt  sur le renforcement de la protection sociale

Une cérémonie s’est tenue, ce vendredi 27 janvier, au cours de laquelle a été signé l’Echange de Notes relative au Projet d’Appui au Renforcement de la Protection Sociale en Tunisie, et ce par l’e Ambassadeur du Japon en Tunisie , OSUGA Takeshi, et le ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi, suivie par de la signature de l’Accord de Prêt dudit projet entre, Représentant Résident de l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) en Tunisie, UENO Shuhei et le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saied.

En vertu de ce nouveau projet, un prêt concessionnel de 12 milliards de yens, équivalent à environ 285 millions de dinars tunisiens est accordé à la Tunisie. Ce financement a été annoncé parle Premier Ministre du Japon, au président de la République, Kais Saied, à l’occasion de la TICAD 8, qui s’est déroulée le 27 et 28 août 2022 à Tunis.

L’objectif du projet est de consolider la mise en œuvre du programme de protection sociale (Amen Social) en Tunisie, contribuant ainsi à améliorer les conditions de vie pour les familles nécessiteuses et à revenus limités et à promouvoir la stabilité sociale en Tunisie. Ce projet assistera les familles vulnérables et démunies à travers le financement des dépenses relatives aux aides sociales permanentes et des dépenses d’aides familiales pour leurs enfants.