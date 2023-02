La Tunisie et le Liban donnent du souci à la Banque mondiale, selon son vice-président

La Banque mondiale est particulièrement préoccupée dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord par le Liban et la Tunisie et, dans une moindre mesure, par l’Égypte et la Jordanie, a déclaré mardi son vice-président pour la région MENA.

« Nous avons un certain nombre de tensions dans ces pays », notamment les niveaux d’endettement et une inflation élevée, a déclaré Ferid Belhaj à Reuters en marge du Sommet mondial des gouvernements à Dubaï.

« Le rôle de l’État dans l’économie, généralement dans la région MENA, a toujours été un sujet de préoccupation pour nous », a-t-il dit, ajoutant qu’il y avait un « gros morceau » de dette publique qui n’est pas divulgué, faisant référence aux dettes des entreprises publiques.

« Nous plaidons en faveur de la transparence, car c’est la seule façon de commencer à réformer – vous devez avoir les comptes clairs devant vous », a indiqué Belhaj.

En Tunisie, il a déclaré que le mouvement de réforme « progresse, mais plus lentement que nous le souhaitons ».

Si la dette publique du Liban est depuis longtemps élevée, elle devient « extrêmement problématique », a déclaré Belhaj.

« Les gens ressentent le poids du quasi-effondrement du secteur financier », a-t-il dit, ajoutant que le Liban « est vraiment un de ces endroits qui, comme on dit, vous empêche de dormir la nuit. »

La Banque mondiale a déjà engagé 900 millions de dollars en faveur de l’Égypte pour l’année fiscale en cours, jusqu’en juin, et « nous verrons comment les choses se passent – nous pourrions nous engager davantage », a déclaré Belhaj.

Un cadre de partenariat pays avec l’Égypte – généralement un programme quinquennal – sera, si tout va bien, soumis à l’approbation du conseil d’administration de la Banque mondiale le 21 mars, a-t-il ajouté.

La semaine dernière, l’Égypte a déclaré qu’elle prévoyait de vendre des participations dans au moins 32 entreprises publiques d’ici la fin mars 2024, ce qui, selon Belhaj, est important.

« Cela ne va pas aussi loin que vous le souhaitez, mais je le vois », a déclaré Belhaj à propos des réformes dans la région. « Malheureusement, le progrès, à cause de ce qui se passe dans le monde, recule parfois un peu. Mais c’est la vie. »