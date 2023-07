La Tunisie et l’Egypte négocient le lancement d’une ligne maritime directe

La Tunisie et l’Égypte mènent des discussions avancées sur la coopération dans le secteur des transports, a révélé le ministre tunisien des Transports, Rabie Majidi, qui a évoqué les négociations visant à lancer une ligne maritime directe entre les deux pays.

Ila expliqué que les deux pays ont discuté de l’établissement de zones logistiques pour le transport et le traitement des marchandises, ce qui devrait aboutir à la signature d’accords.

Des discussions sont également en cours dans le secteur de l’aviation civile, notamment sur la coordination entre les transporteurs aériens afin de rétablir le trafic aérien entre les deux pays à son rythme antérieur, a ajouté le ministre tunisien.

Dans des déclarations exclusives à l’agence de presse Middle East, il a souligné que Il a noté que la Tunisie est ouverte à toutes les initiatives visant à renforcer les partenariats entre les secteurs public et privé, et a insisté sur la nécessité de fournir tous les moyens de soutien et d’assistance à tous ceux qui souhaitent investir en Tunisie dans le domaine du transport.