La Tunisie et les Maldives s’engagent à développer la coopération en matière de tourisme et d’agriculture

La Tunisie et les Maldives ont engagé des discussions sur l’échange d’expertise dans les domaines de la pêche, de l’agriculture et du tourisme entre les Maldives et la Tunisie. C’était à l’occasion de la présentation des lettres de créance de l’ambassadrice de Tunisie aux Maldives, Hayet Talbi Bilel au président Ibrahim Mohamed Solih.

- Publicité-

Ila été question du renforcement des liens bilatéraux, de la Covid-19, de la coopération en matière de développement, ainsi qu’en matière de droits de l’homme, de lutte contre le terrorisme, de paix et de sécurité.

Le président maldivien a exprimé son engagement à travailler avec le gouvernement tunisien sur des objectifs communs, et formé l’espoir que les liens de longue date entre les deux pays seront étendus dans les années à venir.

Ila également discuté du renforcement de la coopération en matière de commerce et d’investissement et a exprimé son désir d’explorer les possibilités de collaboration.