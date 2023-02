La Tunisie et Oman renforcent leur coopération dans les domaines de l’investissement

L ambassadeur du Sultanat d’Oman à Tunis, Hilal Abdullah Al Sinani, a affirmé que les relations omano-tunisiennes sont sur le point de se développer et de s’élargir, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement. Il a déclaré que les relations omano-tunisiennes ont connu une croissance régulière dans plusieurs domaines.

Dans une déclaration à Oman News Agency (ONA), il a expliqué que l’ambassade déploie des efforts pour attirer les grandes entreprises tunisiennes à investir dans le Sultanat d’Oman.

À cet égard, l’ambassadeur a précisé que plusieurs réunions ont eu lieu et que des visites au Sultanat d’Oman ont été organisées pour un groupe d’investisseurs tunisiens dans le but d’explorer les domaines de coopération entre les deux pays frères.

Il a souligné que les délibérations du comité omano-tunisien ont abouti à la signature de plusieurs accords et mémorandums d’entente (MoU), qui constituent une base importante pour la coopération entre les deux pays dans divers domaines communs. Il a ajouté que (28) accords et mémorandums d’entente ont été signés et (32) accords et mémorandums d’entente sont en cours.

Les plus importants d’entre eux, a expliqué l’ambassadeur, couvrent les domaines de la coopération culturelle, éducative, artistique, médiatique et sanitaire, l’encouragement des investissements, la prévention de la double imposition, un protocole d’accord dans le domaine de l’environnement, des affaires climatiques et de la conservation de la nature, ainsi qu’un accord dans le domaine de la restauration des monuments, un protocole dans le domaine de la coopération touristique et un protocole d’accord dans le domaine de l’enseignement technique et de la formation professionnelle.

Le diplomate a souligné que l’ambassade s’efforce de contribuer à la promotion du Sultanat d’Oman et de ses composantes et incitations à l’investissement, conformément à la Vision 2040 d’Oman, qui se concentre sur le développement du secteur privé et de l’investissement et sur le renforcement de la coopération internationale pour attirer les investissements et pousser à la diversification économique.