La Tunisie fait achat de 100 000 T de blé dur et 50 000 T d’orge fourragère 

L’office tunisien des céréales aurait acheté jeudi environ 100 000 tonnes de blé dur et 50 000 tonnes d’orge fourragère lors d’appels d’offres internationaux, ont indiqué des négociants européens, ajoutant qu’ils s pensaient que le blé dur avait été acheté en quatre lots de 25 000 tonnes.

La maison de commerce Euroagricola en a vendu un à 428,65 dollars et Casillo trois à 426,49 dollars, 428,89 dollars et 431,89 dollars, le tout par tonne de c&f.

L’orge a été entièrement vendue par la maison de négoce Grain Flower à 230,00 $ la tonne c&f.

Les résultats reflètent les évaluations des commerçants et des estimations plus approfondies des prix et des volumes sont encore possibles ultérieurement, indique Nasdaq.

L’expédition des deux grains était prévue entre le 5 septembre et le 5 octobre, selon l’origine.

L’Algérie a également lancé mardi un appel d’offres pour l’achat de blé dur, qui se clôture également jeudi.

Une hausse des prix du blé dur se profile alors que la sécheresse au Canada et les intempéries en Europe endommagent les récoltes et réduisent les approvisionnements disponibles pour les minoteries et les entreprises alimentaires.