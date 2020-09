La Tunisie gagne 5 places dans l’indice mondial de l’innovation

La Tunisie vient d’être classée à la 65e position dans l’Indice mondial de l’innovation (GII) de 2020, publié par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), gagnant ainsi 5 places par rapport à 2019.

A l’échelle africaine, la Tunisie occupe la 3e place après l’île Maurice (52e) et l’Afrique du Sud (60e), laissant ainsi derrière elle le Maroc en 4e position, indique l’indicateur GII, élaboré en partenariat avec l’Université Cornell et l’Institut européen d’administration des affaires et qui mesure les performances d’innovation de 131 économies, à travers le monde.

Dans la région arabe, la Tunisie et les Emirats Arabes Unis (34e) sont les pays les mieux classés de la région, suivis de l’Arabie Saoudite (66e), l’Iran (67e), le Qatar (70e) et le Maroc (75e).

Toujours selon cet indice, la Tunisie occupe le 7e rang des 29 économies du groupe des revenus moyens inférieurs et le 7e rang des 19 économies d’Afrique du Nord et d’Asie occidentale.

Par rapport au PIB, les performances de la Tunisie sont supérieures aux attentes quant à son niveau de développement, révèle la même source, soulignant qu’elle affiche des scores élevés dans cinq des sept piliers de l’GII: Institutions, Capital humain et recherche, Infrastructures, connaissances et technologies et résultats créatifs qui sont supérieurs à la moyenne pour la catégorie des revenus moyens inférieurs.

En revanche, la Tunisie enregistre un score inférieur à la moyenne pour sa catégorie de revenus dans deux piliers: la sophistication du marché et des affaires.

A l’échelle mondiale, la Suisse figure en tête du classement. Elle est suivie par la Suède et les Etats-Unis, le Royaume-Uni et les Pays Bas.