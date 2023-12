La Tunisie impose des restrictions à l’importation du fil de fer

Le Comité des sauvegardes de l’OMC (Organisation mondiale du commerce) le 21 décembre 2023, une notification de la décision tunisienne d’imposer des restrictions contingentaires sur l’importation des fils de fer pendant une période de trois ans. Cette décision entre dans le cadre des mesures de sauvegarde sur les importations de fils de fer ou d’aciers non alliés.

Selon cette information, rapportée par le site « Steel News », à partir de la date de publication au 30 novembre 2024, la quantité pour le quota d’importation est fixée à 764 tonnes. Le quota du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025 est de 1 020 tonnes, et celui du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2026 est de 1 274 tonnes.

On ne sait pas si cette mesure est en lien avec l’intérêt de la Tunisie au sauvetage de la société El Fouledh, puisque le ministère tunisien de l’industrie n’a rien publié à ce sujet, mais la même source étrangère, explique que les produits concernés sont des fils de fer non revêtus ou d’acier non allié utilisés pour la fabrication de meubles et de ressorts de matelas, avec une teneur moyenne en carbone comprise entre 0,25% et 0,6% ou supérieure à 0,6%.