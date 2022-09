La Tunisie, invitée d’honneur à la Foire internationale du livre de Riyadh

La Tunisie sera cette année le pays invité d’honneur de la Foire internationale du livre de Riyadh, a annoncé dimanche le ministère saoudien de la Culture.

Le rendez-vous littéraire le plus attendu de la capitale, qui vise à faciliter les échanges de qualité entre les auteurs, les éditeurs et les lecteurs, débutera ses 10 jours de manifestation le 29 septembre.

Le choix de la Tunisie vient en reconnaissance de « la richesse culturelle du pays et dans le cadre des efforts conjoints des deux pays pour promouvoir la coopération dans le domaine culturel », est-il expliqué.

La Foire internationale du livre de Riyad a occupé une place prestigieuse dans le calendrier des foires du livre arabes en tant que vitrine culturelle réunissant la littérature, l’édition et les traducteurs d’institutions et de sociétés locales et internationales ainsi que les lecteurs.

La Foire internationale du livre de Riyad 2022 fait partie de l’initiative » Foires du livre » mise en œuvre par la Commission de la littérature, de l’édition et de la traduction.

L’édition de cette année est considérée comme la deuxième édition sous la supervision de la commission. L’année dernière, la foire a vu la participation de plus de 1 000 maisons d’édition de 28 pays.