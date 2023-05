La Tunisie invitée d’honneur de la 21e édition du Salon international de l’huile « EXPOLIVA 2023 »

La Tunisie participe en tant qu’invitée d’honneur à la 21e édition du Salon international de l’huile » EXPOLIVA 2023 » qui se tient du 10 au 13 mai 2023 à Jaén en Espagne.

» Expolivia » est considéré comme l’un des plus grands salons internationaux dédiés à la promotion du secteur oléicole.

Cette participation est menée par l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA), l’Office national de l’huile (ONH) et le Centre Technique de l’Emballage et du Conditionnement (PACKTEC).

Des séances de dégustation d’huiles d’olive tunisiennes qui ont remporté des médailles d’or dans les différents concours nationaux et internationaux, ont été organisées au pavillon tunisien.

La participation tunisienne à ce salon vise à favoriser le networking et des rencontres entre les opérateurs tunisiens et leurs homologues étrangers en quête de nouvelles opportunités de partenariat et d’investissement, selon l’APIA.

L’objectif étant de » favoriser la montée en gamme des produits tunisiens dans les chaînes de valeurs mondiales « , avait indiqué l’Agence.

L’huile d’olive tunisienne a raflé un nombre record de distinctions à l’échelle internationale durant les deux dernières années, en remportant 300 médailles en 2022 et 214 médailles en 2021, intégrant ainsi, le top 10 mondial pour la première fois.

En 2023, la Tunisie a réussi à conforter son positionnement sur plusieurs marchés notamment dans le domaine de l’huile d’olive conditionnée. En effet, l’huile d’olive tunisienne conditionnée s’est distinguée, en décrochant 10 nouvelles médailles dont 6 en or au Concours international d’huile d’olive JOOP tenu, le 11 avril 2023, au Japon, et 9 médailles au concours international de l’huile d’olive de New-York NYIOOC 2023 (fin mars 2023).