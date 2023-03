La Tunisie, invitée d’honneur du Salon International de l’Artisanat  » Artigiano in Fiera  » de Milan

La Tunisie sera l’invitée d’honneur du Salon International de l’Artisanat » Artigiano in Fiera » qui se tiendra en décembre 2023 dans la ville de Milan (Italie). Le stand tunisien s’étalera sur 1000 m2, pour présenter les différentes spécialités dans les domaines des métiers de l’artisanat et de créativité de plusieurs artisans et designers.Une réunion de travail a été tenue jeudi sous la présidence du ministre du Tourisme, Mohamed El Moez Belhassine, en présence des responsables du secteur du tourisme et de l’artisanat, afin de bien préparer cette participation tunisienne.D’après les données fournies par le ministère du Tourisme, le salon accueillera plus d’un million de visiteurs, comme c’est le cas pour la dernière édition d’envergure.Le ministre a souligné que son département oeuvrera en collaboration avec les différents ministères et les structures concernés, à mettre en place toutes les conditions favorables pour réussir la participation tunisienne à ce salon, appelant les différents intervenants à consentir davantage d’efforts pour se préparer à cet évènement international.

- Publicité-