La Tunisie, l’Afrique du Sud et l’Algérie figurent parmi les meilleures cuisines, selon le guide Taste Atlas

L’Afrique du Sud, l’Algérie et la Tunisie sont les trois seuls pays africains à figurer dans le classement des 50 meilleures cuisines du monde récemment publié par Taste Atlas.

Taste Atlas est un guide de voyage expérimental pour la cuisine traditionnelle qui rassemble des recettes authentiques, des critiques gastronomiques et des articles de recherche sur les ingrédients et les plats populaires, selon Wikipédia.

Taste Atlas, qui se décrit comme un « atlas mondial des plats traditionnels, des ingrédients locaux et des restaurants authentiques », a publié sa liste 2022 des 95 meilleures cuisines du monde.

L’entreprise affirme que sa carte mondiale interactive contient près de 10 000 plats, boissons et ingrédients, ainsi que 9 000 restaurants.

Taste Atlas affirme que les cuisines du monde sont classées en fonction des votes du public pour les ingrédients, les plats et les boissons.

Il nomme les meilleurs restaurants où l’on peut essayer les cuisines nommées d’un pays donné.

Selon le rapport « Taste Atlas Awards 2022 : Best Traditional Dishes, Best National Cuisines, Best Local Restaurants of the world », la cuisine algérienne occupe la 34e position. Les aliments algériens les mieux notés sont Deglet Nour, Rechta, Chakhchoukha, Makroud el louse, Tajine zitoune, et 23 autres.

La cuisine sud-africaine arrive en 36e position. Les aliments sud-africains les mieux notés sont Blatjang, Braai, Pampoenkoekies, Roosterkoek, Potjiekos, et 44 autres.

À la 48e place se trouve la cuisine tunisienne qui comprend la Harissa, la salade Mechouia, le Lablabi, la Houria, le Brik et 14 autres.

Selon l’Atlas du goût, l’Italie, la Grèce, l’Espagne, le Japon et l’Inde sont les cinq premiers pays de la liste 2022.

La cuisine égyptienne est classée en 51e position avec Areesh, Domiati, Rumi, Mulukhiyah, Hawawshi et 31 autres.

La cuisine marocaine arrive en 94ème position avec Ras el hanout, Argane, Alnif Cumin, Chicken Tajine, Kaab el ghazal et 51 autres.

La dernière sur la liste (95e place) est la cuisine norvégienne qui comprend le saumon norvégien, le Jarlsberg, le Geitost, le Lefse, le Kjøttboller et 107 autres.