La Tunisie lance son 1er Supplierthon

Le premier Supplierthon en Tunisie s’est tenu à Hammamet du 16 au 18 mars 2023. Il a donné lieu à la signature de six lettres d’intention de collaboration entre 2 entreprises et 6 startups tunisiennes.

Inspiré du hackathon et imaginé pour la première fois par BMW, le Supplierthon désigne le rassemblement de fournisseurs dʼinnovation (startups) et des demandeurs d’innovation (entreprises) durant plusieurs jours en vue de répondre au mieux à des besoins précédemment identifiés. Ce concept étant innovant, le Supplierthon à Hammamet était le premier en Tunisie et le deuxième dans le monde entier après celui de BMW.

Le Supplierthon est une composante du Link4INN Open Innovation Program. Ce dernier vise la découverte et la mise en relation entre deux écosystèmes de divers secteurs économiques, les startups d’un côté et les grands groupes/PMEs de l’autre, dans le but de déboucher sur des usages et collaborations effectives.

Préalablement au weekend du 16 au 18 mars, 138 entreprises et 80 startups avaient postulé pour participer au Supplierthon. Après une présélection, 2 entreprises et 7 startups ont pu participer. Le premier jour du Supplierthon, les entreprises ont présenté les 9 défis précédemment identifiés grâce à des ateliers de Design Thinking assuré par Ernst and Young (EY). Les startups participantes, accompagnées par les experts du Venture Builder Betacube, avaient lors du Supplierthon la possibilité de répondre à ces défis avec des solutions innovantes.

Pour les 9 défis identifiés, les startups participantes ont proposé 10 solutions qui ont mené à 6 lettres d’intention de collaboration entre 2 entreprises et 6 startups tunisiennes.

Après la signature, des sessions de follow-up permettront d’élaborer les cahiers des charges et la signature des contrats sera assurée par TunisianStartups en collaboration avec BetaCube aboutissant ainsi à des collaborations effectives entre les entreprises et les startups.

La seconde cohorte comprenant 3 grands groupes sera lancée au mois d’Avril avec l’identification des challenges des entreprises suivie de la seconde édition du Supplierthon qui sera organisée fin Juin 2023. Suivez les actualités du Link4INN Open Innovation Program sur les réseaux sociaux de TunisianStartups et de l’UTICA