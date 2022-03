La Tunisie lance un appel d’offres pour l’achat de 75 000 tonnes de blé dur

L’Office tunisien des céréales a lancé un appel d’offres international pour l’achat d’environ 75 000 tonnes de blé dur, ont indiqué mardi des négociants européens.

Le blé peut provenir de différentes origines. La date limite de soumission des offres de prix pour cet appel d’offres est le mercredi 2 mars.

Le blé dur est recherché en trois lots de 25 000 tonnes, les périodes d’expédition dépendant de l’origine fournie.

La période d’expédition se situe entre le 1er et le 20 avril si le blé dur provient de la région méditerranéenne et de l’Europe du Sud, entre le 25 mars et le 15 avril si le blé dur provient de l’Europe de l’Ouest et entre le 20 mars et le 10 avril si le blé dur provient des États-Unis, du Canada ou de l’Amérique du Sud.

L’office algérien des céréales a également, à son échelle, lancé un appel d’offres pour l’achat de blé dur qui se termine mercredi.