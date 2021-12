La Tunisie lance une nouvelle initiative pour mieux détecter et aider les victimes de la traite des êtres humains

Le « mécanisme national d’orientation » (MNO), premier cadre de ce type au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) pour identifier et orienter les victimes potentielles de la traite des êtres humains, a été lancé avec le soutien de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe. Fondée sur une approche des droits de l’homme visant à détecter et identifier les victimes de la traite des êtres humains et à les orienter vers les services appropriés qui peuvent leur assurer un soutien adapté à leurs besoins, la création de MNO est l’une des principales recommandations de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains . Elle offre une plateforme de coopération multisectorielle permettant à toutes les institutions compétentes de mieux protéger les droits fondamentaux des victimes, en tenant compte des besoins spécifiques des femmes et des enfants.

Il s’adresse aux professionnels – fonctionnaires, membres de la société civile, représentants d’organisations internationales et des médias – qui travaillent directement ou indirectement pour aider les victimes de la traite des êtres humains. Le MNO a été lancé le 15 décembre lors d’une conférence hybride organisée en ligne et à la municipalité de Tunis.

Parmi les participants figurent Raoudha Laabidi, présidente de l’Organisme national de lutte contre la traite des personnes, Marcus Cornaro, ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Pilar Morales, chef du bureau du Conseil de l’Europe en Tunisie, ainsi que des représentants de ministères, d’organismes indépendants et gouvernementaux, de la société civile, d’organisations internationales, d’experts et de juristes des pays du sud de la Méditerranée et d’Afrique subsaharienne.