La Tunisie lorgne un siège à l’AFO

La Tunisie a présenté, dimanche, à Rome (Italie) sa candidature à un siège au conseil de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), en marge de la 41e conférence de l’organisation onusienne, qui se tient du 22 au 29 juin 2019, a indiqué le ministère de l’Agriculture, dans un communiqué.

Le Conseil de la FAO, dont le siège est à Rome, avait remplacé, en 1947, le “Comité exécutif” de cette organisation qui milite, principalement, pour mettre fin à la faim dans le monde. Le rôle du conseil, est, en plus de l’exécutif, de définir les politiques générales de l’Organisation qui réunit 194 pays membres, et les cadres réglementaires, de formuler, approuver et mettre en œuvre le cadre stratégique, le Plan à moyen terme (PMT) et le Programme de travail et budget (PTB) et d’exercer un contrôle sur l’administration de l’Organisation, ou y contribuer. Le conseil de la FAO, qui compte 49 représentants des pays membres, est élu chaque 3 ans, avec un seul représentant pour chaque pays.

Dimanche 23 juin, la 46ème session de la Conférence ministérielle de la FAO a élu le chinois Qu Dongyu, à la tête de l’organisation, avec un total de 108 voix, contre 71 voix pour la française Catherine Giselain Laneelle et 12 voix en faveur du géorgien Devit Kirvalidze. Il succédera en août au Brésilien José Graziano da Silva. La Tunisie est représentée à cette 41ème conférence de la FAO, par le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Samir Taieb et l’ambassadeur de la Tunisie à Rome et également représentant permanent de la Tunisie auprès des organisations onusiennes, Moez Sinaoui.