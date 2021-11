La Tunisie met en place une task force sur l’investissement durable

La Tunisie et le Liban et la Tunisie sont les deux premiers pays à mettre en place des task forces visant à permettre l’adoption de solutions d’investissement durable aux niveaux national et régional, selon l’Initiative européenne SwitchMed.

Les groupes de travail nationaux sur l’investissement à impact au Liban et en Tunisie vont :

– Stimuler les discussions locales entre les investisseurs potentiels, les institutions financières privées et publiques, les bailleurs de fonds et les autres parties prenantes concernées sur les besoins et les opportunités de défendre et de promouvoir l’adoption de solutions de financement durable au profit d’un écosystème commercial plus résilient.

– Stimuler et promouvoir l’adoption d’initiatives d’investissement pour l’impact ;

– Faciliter l’alignement entre l’offre et la demande de financement ;

– Coopérer pour intégrer les principes de la finance durable au niveau de l’écosystème ;

Les groupes de travail nationaux sur l’impact auront ensuite l’ambition de définir, d’ici la fin de leur mandat qui couvre une année d’activités, une vision sur la façon dont les institutions financières pourraient permettre la transition et contribuer au développement durable des économies locales et régionales.