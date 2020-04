La Tunisie n’a aucun problème avec les bailleurs de fonds internationaux, selon Azzabi

Le gouvernement est en train de négocier avec des bailleurs de fonds internationaux pour mobiliser des ressources financières nécessaires aux équilibres budgétaires en Tunisie, a déclaré, mardi, le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Slim Azzabi.

“Le gouvernement est déterminé à s’acquitter de ses obligations financières et œuvre à fournir les fonds nécessaires pour satisfaire les besoins en fournitures et matériels de santé essentiels”, a-t-il déclaré aux médias en marge d’une visite à des entreprises industrielles dans le gouvernorat de Ben Arous.

D’après lui, le gouvernement ” n’a aucun problème avec les institutions financières internationales” et il est en train de négocier, actuellement, avec des bailleurs de fonds, des alternatives pour mobiliser les fonds nécessaires à la préservation des équilibres financiers et budgétaires.

Interrogé sur la possibilité de réduire la période de confinement, Azzabi a indiqué que ” cela revient au Conseil de sécurité nationale et au gouvernement. “ça dépendra des évolutions de la situation et des propositions des scientifiques et des experts chargés du dossier au sein du ministère de la Santé publiques”, a-t-il dit.