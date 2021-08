La Tunisie ne sera pas une proie facile, elle reprendra sa place

La Tunisie ne sera pas une proie facile, elle se débarrassera de tous les maux et reprendra sa place, a déclaré dimanche le président de la République Kais Saied lors de sa visite dans un centre de vaccination à Radès dans la banlieue sud de Tunis.

Said a pris connaissance du déroulement des Journées portes ouvertes de vaccination intensive contre le coronavirus.

Il a tenu a saluer, à cette occasion, les forces militaires et sécuritaires ainsi que les différents intervenants pour leur mobilisation active, leur patriotisme et leur sens des responsabilités.

Pour rappel, la première journée de cette campagne nationale qui connait une forte affluence aux centres de vaccination, cible les personnes âgées de 40 ans et plus qui n’ont préalablement reçu aucune dose, inscrits ou non sur la plateforme Evax.

Elle cible, également, les étrangers résidents ou en situation irrégulière en Tunisie et les demandeurs d’asile de la même tranche d’âge.