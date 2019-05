La Tunisie ne vendra pas à ce prix aux Marocains

Des sources, généralement bien informées, mais non confirmées, font état de la volonté de la BPCE française, de vendre sa part dans le capital de la BTK à sa filiale marocaine, au Dinar symbolique. L’Etat tunisien , qui était resté actionnaire de la BTK, ne serait pas, pour sa part, prêt à céder au prix qui lui aurait été proposé. En effet, selon nos informations, la BTK aurait été valorisée, dans ce deal entre BPCE France et sa filiale marocaine la BCP et qui devrait prendre terme en septembre 2019, pour un total de 200 MDT. La part tunisienne dans le capital de la BTK étant de 20 %, on aurait fait offre au ministère des Finances de céder les parts de l’Etat tunisien à 40 MDT. L’offre française aura été catégoriquement rejetée.