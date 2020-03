La Tunisie négocie avec l’Algérie un contrat d’approvisionnement en gaz de 10 ans

La Tunisie et l’Algérie négocient un nouveau contrat d’approvisionnement de la Tunisie en gaz, pour une période allant de l’année 2020 à 2030, a affirmé mardi, le ministre de l’Energie, des mines et de la transition énergétique Mongi Marzouk.

Depuis décembre 2019, le contrat de l’approvisionnement en gaz naturel entre les deux pays est achevé, a-t-il rappelé à l’agence TAP, précisant que il s’est entretenu lundi 23 mars, avec son homologue algérien Mohamed Akeb, sur les modalités de conclure un nouveau contrat dans les plus brefs délais.

Marzouk s’est voulu rassurant quant à la situation énergétique dans le pays surtout en ce qui concerne l’approvisionnement en gaz algérien qui représente le 2/3 de la consommation du gaz en Tunisie.

Il a affirmé qu’actuellement son département collabore avec le ministère des Finances et Société Tunisienne des Industries de Raffinage (STIR) à l’effet d’acquérir une quantité suffisante de tous les produits pétroliers à couvrir la manière consommation de trois mois.