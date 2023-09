La Tunisie n’est pas à l’abri, estime le climatologue Zouhaier Hlaoui

« Il est peu probable pour qu’une tempête tropicale semblable à celle qui a frappé la Libye, affecte, à court et à moyen termes, la Tunisie », a rassuré le climatologue tunisien, Zouhaier Hlaoui, mercredi, évoquant des études climatiques menées en Tunisie.

Le climatologue estime que « bien qu’elle ne soit responsable que de 0,07% d’émissions de gaz à effet dans le monde, la Tunisie subit de plein fouet les impacts des changements climatiques, souvent traduits par des sécheresses successives et de plus en plus longues et intenses, des phénomènes extrêmes tel que les fortes pluies et les vagues de chaleur fréquentes et intenses. Les vagues de chaleur exceptionnelles enregistrées au cours des mois de juillet et août 2023 sont l’exemple le plus fréquent ».

Auteur du livre « climat et bioclimat de la Tunisie », Zouhaier Hlaoui estime qu’il ne s’agit pas seulement de répercussions immédiates telles que les inondations dévastatrices survenues en Libye, mais aussi de nouveaux problèmes, qui surviendront au futur proche tels que « les perturbations du bilan hydrique et du régime biologique des espèces animales et végétales dans notre région ».

Il a ainsi plaidé en faveur de la mise en œuvre de stratégies et de mesures d’adaptation aux effets des changements climatiques et de la mobilisation de la recherche scientifique et des financements importants pour leur réalisation.

A l’échelle mondiale, le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climates (GIEC) a pointé du doigt le lien entre la multiplication et l’intensification des événements climatiques extrêmes et le changement climatique. Selon ces experts du climat de l’ONU, chaque degré supplémentaire de réchauffement équivaut à une augmentation de 7 % des précipitations lors des tempêtes et orages.