La Tunisie notée par AM Best « CRT-5 » pays à risque politique et financier élevé et économique très élevé

L’agence de notation de crédit spécialisée dans l’assurance AM Best a publié ses rapports d’évaluation des risques pays 2020, fournissant des évaluations des risques économiques, politiques et financiers du système financier sur 137 pays, dont un nouveau rapport sur la Géorgie et une notation sur la Tunisie qui passe de CRT-4 à CRT-5.

AM Best détermine les niveaux de risque pays en évaluant les facteurs spécifiques à chaque pays qui pourraient affecter négativement la capacité d’un assureur à remplir ses obligations financières. Le risque pays est évalué et pris en compte dans toutes les notations AM Best. Dans le cadre de l’évaluation du risque pays, AM Best identifie les différents facteurs au sein d’un pays qui peuvent directement ou indirectement affecter une compagnie d’assurance. Les pays sont placés dans l’un des cinq niveaux, allant de CRT-1 (Country Risk Tier 1) – qui indique un environnement stable avec le moins de risques – à CRT-5 (Country Risk Tier 5) – pour les pays qui présentent le plus de risques, et donc le plus grand défi pour la stabilité financière, la solidité et la performance d’un assureur.

Le niveau de risque pays du CRT-5 pour la Tunisie reflète des niveaux élevés de risque politique et de risque pour le système financier, ainsi qu’un niveau très élevé de risque économique.

Le risque pays est intégré dans l’analyse de la solidité du bilan, de la performance opérationnelle et du profil d’activité de toutes les unités de notation. L’analyse porte sur le pays de résidence de chaque unité de notation ainsi que sur le pays d’opérations (réglementation, actifs et exposition aux assurances).

AM Best est une agence mondiale de notation de crédit, un éditeur de nouvelles et un fournisseur d’analyse de données spécialisé dans le secteur de l’assurance. Basée aux États-Unis, la société est présente dans plus de 100 pays et possède des bureaux régionaux à New York, Londres, Amsterdam, Dubaï, Hong Kong, Singapour et Mexico.