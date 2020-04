La Tunisie notée par l’OCDE « largement conforme » aux normes de transparence fiscale

Le Forum mondial de l’OCDE vient de publier huit rapports d de Revue par les pairs, relatif à la Tunisie, le Brunei, Macao, la Suisse, la Barbade, les Seychelles, le Liberia et le Pérou et la Tunisie portant les efforts déployés par les juridictions pour adopter et respecter les normes fiscales internationales en matière de transparence et d’échange de renseignements fiscaux sur demande.

Ces rapports évaluent les juridictions par rapport à la norme internationale de transparence fiscale actualisée, qui exige des informations sur la propriété effective de toutes les entités et constructions juridiques concernées, conformément à la définition utilisée par les recommandations du Groupe d’action financière.

L’évaluation par les pairs du cadre juridique et réglementaire d’une juridiction et de sa mise en œuvre dans la pratique donne lieu à l’une des quatre notations globales distinctes (une notation est attribuée à une juridiction une fois qu’elle a fait l’objet d’un examen complet par les pairs) :

Trois juridictions – le Brunei Darussalam, Macao (Chine) et la Suisse – ont reçu la note globale “largement conforme” pour ce deuxième cycle d’examens par les pairs. Ces notes ont confirmé celles émises après le premier cycle d’évaluation (2010-16).

La note globale de la Barbade et des Seychelles a été abaissée de “largement conforme” à “partiellement conforme” depuis leurs derniers examens.

Trois juridictions – le Liberia, le Pérou et la Tunisie – ont fait l’objet de leur premier examen complet par les pairs, car seul leur cadre juridique a été examiné jusqu’à présent. Les rapports qui en ont résulté ont classé le Libéria comme “Partiellement conforme”, tandis que le Pérou et la Tunisie ont tous deux obtenu une note “Largement conforme”.