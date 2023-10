La Tunisie œuvre à appuyer certains secteurs agricoles générateurs de devises

Le ministère de l’Agriculture œuvre à appuyer certains secteurs agricoles générateurs de devises tels que l’oléiculture, l’agrumiculture et les palmiers dattiers, tout en se focalisant sur l’autosuffisance de production de blé dur, soit l’équivalent de12 millions de quintaux, a fait observer Abdel Monême Belâati, ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche .Présidant, vendredi à Kébili, la journée des crédits saisonniers en faveur du secteur des dattes dans les gouvernorats de Kébili, Tozeur, Gafsa et Gabès, le ministre a souligné que son département s’attache à réunir les conditions favorables pour assurer le bon déroulement de la saison des dattes, ce qui contribue à soutenir l’équilibre budgétaire du pays qui fait face aux impacts du changement climatique et des répercussions de la guerre russo-ukrainienne sur l’économie mondiale.

Belâati a souligné la nécessité de garantir ’une marge bénéficiaire aux agriculteurs afin de préserver pérennité du secteur des dattes.

Et d’ajouter que son département a contacté nombreuses autres parties pour rechercher des fonds bancaires et des prêts capables de soutenir les agriculteurs et de les aider à promouvoir leurs activités, comme ce qui a été fait avec la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS).Le PDG de la BTS, Khalifa Sbouïi, a pour sa part, indiqué que la série de mesures prises en coopération avec le ministère de l’Agriculture au cours des deux derniers mois a permis la mise en œuvre d’un programme d’intervention visant à aider les petits agriculteurs installés dans les gouvernorats de Kébili, Gafsa ,Tozeur et Gabès avec des montants d’environ 7 millions de dinars. Ces fonds seront destinés à soutenir des projets de création d’entrepôts de réfrigération des dattes , dont le nombre a atteint jusqu’aujourd’hui depuis la Création des succursales de la BTS dans ces deux gouvernorats, 240 entités avec une enveloppe totale de 8 millions de dinars.

La banque s’est fixée comme objectif d’atteindre 400 entrepôts de réfrigération d’ici 2025.Au deuxième plan, les prêts accordés seront destinés à soutenir la capacité de stockage avec des prêts saisonniers, estimés à 60 mille dinars, en faveur des propriétaires des entrepôts de réfrigération. Le troisième niveau comprendra des prêts aux petits agriculteurs pour soutenir leurs efforts dans les préparatifs de la saison agricole depuis la récolte de cette saison agricole avec des prêts d’environ 10 MD.

La même source a souligné que ces prêts, qui seront lancés dès aujourd’hui pour permettre à leurs propriétaires d’obtenir des avis d’approbation pour leur paiement au plus tard la semaine prochaine, ont été rapidement approuvés avec des taux d’intérêt préférentiels, les plus bas au niveau bancaire dans le pays, afin d’intégrer toutes les catégories sociales et d’élargir la base de bénéficiaires pour contribuer au processus de développement du pays.

Selon le chef du département des prêts de la BTS, Mohamed Ali Nehidi, la banque donnera aujourd’hui plus de 450 approbations pour financer les petits agriculteurs dans les gouvernorats de Tozeur, Kébili, Gafsa et Gabès selon le système de prêt saisonnier d’une valeur de plus de 4 millions de dinars pour soutenir le stockage et la collecte des dattes ainsi que certains projets réalisés dans le secteur.

Nehidi a révélé que la Banque s’apprête à lancer une ligne de financement spécifique dans la délégation de Rejim Maâtoug dans le cadre de la coopération tuniso-italienne avec des enveloppes sous forme de subvention accordées par l’Italie aux environs de 3,3 millions de dinars, qui seront débloquées au profit de la Banque tunisienne de solidarité