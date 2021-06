La Tunisie œuvre à développer ses relations stratégiques avec les Etats-Unis, affirme Mechichi

Le chef du gouvernement Hichem Mechichi a déclaré que la Tunisie oeuvre à développer ses relations avec les Etats-Unis d’Amérique, relations qu’elle considère comme « stratégiques ».

Il s’exprimait, vendredi, à l’occasion de la cérémonie de remise du don américain (24 véhicules 4X4 au profit des unités nationales de recherche dans les affaires de terrorisme), dans le cadre du projet d’appui au programme antiterroriste financé par les Etats-Unis.

La Tunisie, a-t-il dit, a adopté diverses mesures pour lutter contre le terrorisme et combattre le radicalisme, et est attachée à ses engagements dans le cadre de l’effort international de lutte contre le terrorisme.

De son côté, l’ambassadeur des États-Unis, Donald Blome, a indiqué que ce don s’inscrit dans le cadre du mémorandum d’entente signé entre les ministères tunisiens de l’Intérieur et de la Justice d’une part, et l’Ambassade des États-Unis d’autre part, et ce, dans le but de renforcer la coopération sécuritaire entre les deux pays.

Le diplomate a souligné que « l’essentiel de l’aide américaine à la Tunisie porte sur le volet économique, et non sur celui de la sécurité, contrairement à ce qui se dit ».

Et d’ajouter que « L’aide financière des Etats-Unis à la Tunisie a atteint au cours des dernières années 2 milliards de dollars en faveur de l’économie et 1,5 milliard de dollars sous forme de garanties de prêts, outre le soutien apporté auprès des institutions financières internationales ».