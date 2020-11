La Tunisie parmi les 3 destinations touristiques courues par les Tchèques

La Tunisie, l’Égypte et Zanzibar sont les trois destinations où les touristes tchèques ont choisi de voyager une fois testés négatifs au covid-19. De plus en plus de résidents tchèques fuient le pays pendant la pandémie et se dirigent vers des endroits plus chauds, profitant de leurs tests négatifs et des offres de voyage de dernière minute bon marché.

La République tchèque a connu une diminution constante des nouveaux cas de COVID-19 au cours de la semaine dernière, mais les restrictions liées à la pandémie demeurent en l’état. Les autorités du pays ont mis en place un couvre-feu ainsi que des restrictions à la libre circulation et des fermetures de magasins.

Les agences de voyage tchèques ont commencé à remarquer une tendance. Étant donné que de plus en plus de résidents ont subi des tests COVID-19, certains d’entre eux feront demi-tour et feront leurs valises une fois que le test sera négatif et se rendront en vacances.

« De plus en plus de Tchèques doivent se soumettre à des tests obligatoires de dépistage des coronavirus pour un certain nombre de raisons, une nouvelle tendance se dessine », a déclaré le porte-parole de l’Agence des étudiants. « Dès que le test est négatif, ils font leurs valises, font un voyage de dernière minute et quittent la République tchèque ».

La Tunisie, l’Égypte et Zanzibar sont les trois endroits les plus populaires auprès des résidents tchèques qui réservent leurs voyages par l’intermédiaire d’agences de voyage, selon iDnes. Plus de 1 500 voyageurs tchèques se trouvent actuellement en Égypte et en Tunisie réunies – dont beaucoup resteront plusieurs semaines dans le pays.

« Rien qu’au cours des deux dernières semaines, des centaines de personnes ont décidé d’y aller », a déclaré le responsable du site dovolena.cz. Beaucoup de ces destinations exigent un test COVID-19 négatif, et certaines agences de voyage couvrent le coût de ces tests pour leurs clients.

Les compagnies aériennes ont commencé à répondre à l’intérêt des Tchèques pour des vols vers des endroits ensoleillés pour le confinement hivernal. Une compagnie aérienne a prolongé son vol saisonnier de Prague à l’île de Djerba jusqu’à fin novembre.