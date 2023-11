La Tunisie participe à Alger au 6e Dialogue judiciaire africain

La Tunisie prendra part au 6e Dialogue judiciaire africain, prévu du 20 au 22 novembre courant dans la capitale algérienne, Alger. Un événement biennal, organisé par la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples (CAfDHP).

De nombreux participants issus de divers secteurs des systèmes judiciaires et des droits de l’homme du continent africain ‎devraient participer à ce conclave.

Le juriste tunisien Rafaa Ben Achour est invité à cet événement en tant que juge auprès de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples (CAfDHP).

Le Dialogue d’Alger réunira également des Présidents des cours suprêmes et des cours constitutionnelles, ainsi que des représentants d’instances judiciaires régionales et internationales venant des 54 Etats membres de l’Union africaine (UA).

Placé sous le thème » Renforcement des droits de l’Homme en Afrique : Jurisprudence de la Cour africaine « , le Dialogue vise à améliorer la mise en réseau des autorités judiciaires, l’échange d’informations et la bonne administration de la justice sur le continent.

Il devrait également identifier les principaux problèmes relatifs aux droits de l’homme auxquels l’Afrique fait actuellement face pour apporter les bonnes réponses.

Les activités du Dialogue se dérouleront, en français, en arabe, en anglais, en portugais et en espagnol pour faciliter la communication, la participation active et les échanges constructifs pendant les discussions.

A l’ordre du jour, des thèmes d’actualités liés aux droits de l’homme, à savoir » Contentieux électoral : le rôle du pouvoir judiciaire « , » Migrations, déplacés internes et réfugiés en Afrique « , » Terrorisme et protection des droits de l’homme « .

Composée de onze Juges, ressortissants des pays membres, la CAfDHP est une Cour continentale créée par les Etats membres de l’Union africaine pour assurer la protection des droits de l’homme et des peuples en Afrique. La juridiction a commencé ses activités en 2006 et a son siège permanent à Arusha, en Tanzanie.

