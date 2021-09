La Tunisie participe à New York à la commémoration des vingt ans des attaques du 11 septembre

Le ministre des Affaires étrangères Othman Jerandi a participé, lundi, à New York, à la cérémonie officielle marquant la commémoration des 20 ans des attentats du 11 septembre 2001.

Une participation qui s’inscrit dan le cadre des travaux (réunion de haut niveau) de la 76e édition de l’Assemblée générale des Nations Unies, précise-t-on dans un communiqué du département des Affaires étrangères.

C’est l’occasion pour la Tunisie, qui préside, actuellement, la commission de lutte contre le terrorisme relevant du conseil de sécurité, de réaffirmer sa solidarité avec les victimes du terrorisme et de poursuivre les efforts au niveau national et international pour combattre le terrorisme ainsi que toutes les formes de l’extrémisme violent

Au cours de la cérémonie, les participants, parmi chefs d’Etat et de gouvernement et chefs de délégation, se sont rendus au pied du mémorial du 11 septembre et déposé des gerbes de fleurs à la mémoire des victimes.