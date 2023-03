La Tunisie participe à Riyad à la Conférence internationale sur la justice

La ministre de la Justice, Leila Jaffel, a souligné que les services présentés aux justiciables ne peuvent être de la qualité escomptée que par la numérisation du système judiciaire basé, notamment, sur les nouvelles technologies TIC.

Ces technologies offrent une meilleure gestion du temps et des finances, outre le gain d’efforts et la consécration de la transparence, a-t-elle ajouté.

Lors de sa participation, mercredi, à la Conférence internationale sur la justice, organisée les 5 et 6 mars courant, à Riyad, sur le thème » Faciliter l’accès à la justice avec des technologies numériques « , la ministre a souligné l’impératif de surmonter certaines difficultés à travers la volonté, le travail et la persévérance afin de concrétiser la transition numérique dans le système judiciaire tunisien.

Certains projets portant sur la justice numérique ont été parachevés, a-t-elle dit, à l’instar des procès à distance, l’accès au suivi des affaires à distance et la mise en place du nouveau système électronique.

Ont pris part à la Conférence internationale sur la justice, des ministres arabes de la Justice et près de quatre mille participants, notamment des magistrats, des avocats, des leaders d’opinion et des experts juridiques du monde entier.

