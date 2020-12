La Tunisie participe à un débat au Conseil de sécurité sur la gouvernance

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étrager, Mohamed Ali Nafti a participé, jeudi, à un débat de haut niveau au Conseil de sécurité sur la gouvernance et la réforme du secteur de la sécurité.

La séance débat est organisée à l’initiative de l’Afrique du Sud qui assure la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mois de décembre. Elle a été présidée par la ministre sud-africaine des Relations internationales et de la Coopération avec la participation de plusieurs ministres des affaires étrangères.

Intervenant par visioconférence, Mohamed Ali Nafti a indiqué que le continent africain et la région arabe sont secoués par des conflits et des tensions qui ont déclenché de graves crises humanitaires et ont eu des conséquences négatives sur les fondements de la sécurité et de la stabilité au double plan régional et international.

Malgré les efforts déployés par la communauté internationale, à travers le Conseil de sécurité et les missions de paix, la réforme du secteur de la sécurité demeure un facteur essentiel pour le règlement politique des crises et l’édification d’une paix durable, a souligné le secrétaire d’Etat.

Le but étant, selon lui, de permettre aux gouvernements et aux institutions légitimes de reprendre le contrôle après une situation de conflit, de restaurer la confiance et de parvenir à une réconciliation nationale et partant à la réalisation d’un développement durable.

Mohamed Ali Ali Nafti a appelé, dans ce contexte, l’organisation des Nations Unies et la communauté internationale à aider les pays dans les périodes post-conflit pour renforcer leur capacité à réaliser la sécurité, protéger les civils et traiter les causes profondes de l’instabilité sécuritaire, tout en appuyant le processus de gouvernance de la sécurité.

Le secrétaire d’Etat a, en conclusion, affirmé l’attachement de la Tunisie à tout mettre en œuvre pour contribuer activement à la consolidation de la sécurité et de la paix internationales et à faire réussir les initiatives visant à mettre fin aux hostilités dans le monde.