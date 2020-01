La Tunisie participe au Salon Arabe de la santé à Doubaï

La Tunisie participe actuellement à la 45ème édition du salon arabe de la santé qui tient ses assises, du 27 au 30 janvier 2020, au centre commercial international de Doubaï (Emirats Arabies Unies), selon un communiqué publié, mercredi, par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).

La participation tunisienne est organisée par le CEPEX à travers l’aménagement d’un stand national réservé aux six entreprises tunisiennes spécialisées dans les équipements médicaux qui auront l’opportunité d’établir des relations de partenariat avec les principaux importateurs, mais aussi avec de grandes entreprises actives dans le secteur de la santé.

Ce salon est considéré comme étant l’une des plus importantes manifestations dans le domaine de la santé au Moyen Orient, marqué par la présence de 4250 entreprises venant de 64 pays. Plus de 55 mille visiteurs professionnels venant de 160 pays, sont attendus à cette nouvelle édition.

Il convient de rappeler que la dernière participation de la Tunisie à ce salon remonte aux années 2011 et 2012.