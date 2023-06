La Tunisie participe au salon international de l’aéronautique et de l’espace à Paris

Le Groupement des Industries Tunisiennes Aéronautiques et Spatiales (GITAS) prendra part à la 54e édition du salon international de l’aéronautique et de l’espace qui se tient, du 19 au 25 juin courant, à Paris. Il s’agit du « plus grand rendez-vous aéronautique au monde », auquel participera plus de 2500 entreprises et représentations, a fait savoir, vendredi, le GITAS. A cette occasion, un pavillon de 100m² sera aménagé dans le hall principal du Salon, afin d’abriter une vingtaine d’entreprises tunisiennes, membres du GITAS. A travers cette participation organisée en partenariat avec l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA), le GITAS ambitionne de promouvoir le secteur de l’industrie aéronautique tunisien.L’objectif étant de doubler les investissements dans ce secteur à l’horizon 2030. Plusieurs rencontres sont au programme de ce salon, dont une conférence qui se tiendra le 20 juin courant au pavillon tunisien et sera animée par Haure-Mirande, Président du Groupement et Jalel Tebib, Directeur Général de la FIPA. L’industrie aéronautique en Tunisie représente plus de 80 entreprises avec plus de 17.000 emplois directs. Elle contribue à hauteur de 3,5% du PIB tunisien.

