La Tunisie participe au salon International de Tourisme ITB Berlin qui tiendra sa 54ème édition? du 7 au 9 mars 2023.La délégation tunisienne qui sera présente à ce salon international, leader mondial au niveau de l’industrie touristique, sera présidée par le ministre du Tourisme, Mohamed El Moez Belhassine, avec la participation d’un nombre de professionnels exerçant dans le domaine du Tourisme et du voyage.

Lors d’une réunion de coordination à laquelle ont participé la délégation qui sera présente dans ce salon et le chargé des affaires de l’ambassade de la Tunisie à Berlin, le ministre a affirmé que la Tunisie s’est bien préparée à ce rendez-vous incontournable dont la dernière édition s’est déroulée en 2019, à cause de la propagation de la pandémie du Coronavirus.Et d’ajouter qu’il va tenir des rencontres de plus haut niveau afin de renforcer davantage les relations d’amitié et de coopération avec l’Allemagne et de trouver des moyens pour développer la destination tunisienne. Les professionnels tunisiens participant à ce salon, se sont, également, bien préparés, pour consolider les relations professionnelles avec leurs homologues allemands mais aussi avec d’autres marchés touristiques internationaux, afin de commercialiser davantage la destination touristique tunisienne, a-t-il encore indiqué. Il convient de rappeler que la nouvelle édition de l’ITB Berlin accueillera plus de 4500 exposants venant de plus de 150 pays à travers le monde