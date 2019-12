La Tunisie participe au Sommet “Royaume-Uni-Afrique sur l’Investissement” qui se tiendra à Londres

Vingt-et-un pays du continent Africain, dont la Tunisie, sont invités à participer au Sommet “Royaume-Uni-Afrique sur l’Investissement” qui se tiendra à Londres le 20 Janvier 2020, a fait savoir, mercredi, l’Ambassade du Royaume-Uni à Tunis.

Ce sommet représente une occasion pour obtenir plus d’opportunités d’investissement, de création d’emplois et présenter l’offre du Royaume-Uni à l’Afrique, en termes d’emplois de qualité, de croissance économique et de durabilité et d’exportations, ce qui profitera à la fois aux économies africaines et aux Britanniques.

A ce titre, l’envoyé spécial du Royaume-Uni pour le Sommet Royaume-Uni-Afrique sur l’Investissement, Philip Parham, s’est rendu en Tunisie du 13 au 16 décembre 2019, pour discuter des préparatifs du Sommet sur l’investissement entre le Royaume-Uni et l’Afrique avec des ministres tunisiens, des investisseurs Britanniques en Tunisie et des innovateurs Tunisiens.

A l’issue de cette visite, Parham, a déclaré ” être enthousiaste quant à la possibilité d’élargir le partenariat entre le Royaume-Uni et la Tunisie “.

L’Ambassadrice britannique à Tunis, Louise de Sousa, a indiqué que ” le Sommet sur l’Investissement entre le Royaume-Uni et l’Afrique offre une plate-forme de partenariat d’investissement qui peut stimuler la création d’emplois et un développement économique intégrateur “.

Et d’ajouter ” nos entreprises ont un historique respectable en matière d’investissements socialement responsables à travers le monde et nous voyons un potentiel important pour soutenir le développement dans des secteurs clés comme les énergies renouvelables, les TIC, l’éducation et les infrastructures. Le Sommet offre l’occasion de transformer les relations d’affaires entre le Royaume-Uni et la Tunisie”.