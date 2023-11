La Tunisie participe aux Rendez-vous d’affaires de la Francophonie 2024 au Québec

La Tunisie participera à la 2e édition 2024 des Rendez-vous d’affaires de la Francophonie qui se tiendront du 12 au 14 juin 2024 à Québec au Canada. Cette participation est encadrée par le CEPEX en collaboration avec l’Ambassade du Canada en Tunisie et en partenariat avec les principales institutions de l’écosystème entrepreneurial national.

Organisés par Québec International, le centre des congrès de Québec et Québec Destination Affaires, ces Rendez-vous visent à développer des alliances stratégiques dans le vaste réseau d’affaires francophone. La francophonie compte 54 pays et accapare 20% du commerce international de marchandises et 16% du PIB mondial d’après l’Alliance des Patronats Francophones (APF).

La 1ere édition de cette manifestation, tenue en juillet 2022, a connu la participation de 430 entrepreneurs et acteurs de développement économique, venant de 14 pays, 375 rencontres d’affaires et 6 millions de dollars canadiens de retombées estimées.

Outre l’espace de réseautage qui se tiendra en présentiel durant les 3 jours à la province du Québec, des opportunités de réseautage en ligne sont offertes aux participants via la plateforme de rencontres d’affaires B2B2GO.

Le lancement officiel de la participation tunisienne à cette 2ème édition des Rendez-vous d’affaires de la Francophonie 2024, s’est concrétisé à travers une rencontre de promotion, tenue le 20 novembre 2023 au sein de l’Ambassade du Canada à Tunis, et ce, en présence du représentant officiel de l’équipe organisatrice canadienne de l’évènement et des différentes parties prenantes tunisiennes.

Il est à préciser, que les Rendez-vous d’affaires de la Francophonie à Québec se tiendront 2 jours avant le salon Collision Toronto, The Olympics of TECH (17-20 juin 2024). Ainsi, la participation à cette mission sera doublement bénéfique aux entrepreneurs tunisiens opérant dans le domaine des technologies de l’information, dans la mesure où la prospection d’opportunités d’affaires au marché canadien sera opérée dans 2 provinces du Canada.

