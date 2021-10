La Tunisie participe aux travaux de la 5e édition de l’Africa Energy Market Place (Aemp) qui se tient en ligne, du 25 au 29 octobre 2021, à l’initiative de la Banque Africaine de Dévloppement (BAD), avec pour thème « «Identifier les opportunités dans la chaîne de valeur de l’énergie : résoudre les goulets d’étranglement et débloquer les investissements».Cette 5e édition concerne cinq pays dont la Tunisie, le Cameroun, la Guinée, le Kenya et le Mozambique. Les pays cibles étant sélectionnés en fonction de l’équilibre géographique, de la demande d’investissements privés, des transactions prometteuses et des transactions en cours présentant des défis.

Réunissant des représentants des gouvernements, du secteur privé et des partenaires au développement, elle a pour objectif de mettre en évidence et discuter des projets stratégiques, tout en faisant progresser les réformes prioritaires du secteur de l’énergie dans les cinq pays.Représentant la Tunisie à cet évènement, la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Neila Gongi a déclaré, dans une allocution d’ouverture, mardi, que son département se penche actuellement sur la mise en place d’une stratégie nationale de production d’électricité à partir des énergies renouvelables. L’objectif étant de parvenir à 30% d’énergies renouvelables d’ici à 2030.Parmi les réalisations entreprises dans le cadre de cette stratégie, la ministre évoque l’appel d’offres relatif à la mise en place de centrales solaire d’une capacité de 500 MW et un autre appel relatif à la mise en place d’une station éolienne d’une capacité de 300 MW.