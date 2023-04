La Tunisie participera à l’Exposition universelle de 2025 à Osaka

La Tunisie participera à l’Exposition universelle de 2025 qui aura lieu à Osaka, au Japon du 13 avril au 13 octobre 2025, sur le thème « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain », a fait savoir, vendredi, le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).

La participation tunisienne à « Expo 2025 » qui se tiendra sous la tutelle du Bureau International des Expositions (BIE), se fera à travers un pavillon national qui aura pour thème « Le partenariat dans l’innovation, la science et la technologie ».

Le CEPEX a rappelé que la Tunisie a toujours été présente aux différentes expositions internationales et spécialisées organisées par le Bureau International des Expositions. Elle a, entre autres, participé à la première Exposition Universelle qui s’est tenue à Londres du 1er mai au 15 octobre 1851, à l’Expo 2005 d’Aichi (Japon), ainsi qu’à celles de Shanghai en Chine (2010), de Milano en Italie (2015) et de Dubaï aux Emirats Arabes Unis (octobre 2021-mars 2022).

Le BIE est l’Organisation Intergouvernementale chargée de superviser et de réglementer toutes les Expositions internationales de nature non commerciale et qui durent plus de 3 semaines. Il regroupe actuellement 171 pays membres dont la Tunisie.