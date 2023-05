La Tunisie participera au « Libya International Health Care Forum and Exhibition » à Tripoli en juin 2023

La Tunisie participera à la 15ème édition du Salon de la santé et du bien-être « Libya International Health Care Forum and Exhibition », du 5 au 8 juin 2023 à Tripoli, en Libye.

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax organisera la participation tunisienne à ce forum dans l’objectif « de renforcer les relations de coopération avec la Libye et de capitaliser sur les réussites des actions similaires entreprises dans différents secteurs tels que le bâtiment, l’agroalimentaire, le pétrole ou la santé ».

Le Salon libyen de la santé est une opportunité pour les hommes d’affaires, le personnel médical, les prestataires de services et les investisseurs opérant dans tous les secteurs de la santé, de présenter leurs produits et services, d’explorer de nouvelles opportunités d’affaires et de booster le transfert d’expertises et d’expériences tunisiennes sur le marché libyen.

Les entreprises souhaitant prendre par à cette exposition sont appelées à remplir le formulaire sur le lien suivant : https://tinyurl.com/mr3dz2md