La Tunisie participera du 15 au 19 mai 2022 au Salon « BATIMATEC Alger »

La Tunisie participera au Salon international du bâtiment des matériaux de construction et des travaux publics « BATIMATEC ALGER » qui se tiendra du 15 au 19 mai 2022 à Alger, a indiqué mercredi le Centre de promotion des exportations.La participation tunisienne entre dans le cadre de la réalisation du CEPEX du Programme national des foires et expositions à l’étranger au titre de l’année 2022, Le CEPEX appelle les entreprises tunisiennes intéressées à envoyer au plus tard le mardi 08 mars 2022, le formulaire de participation portant le cachet de la société