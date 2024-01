La Tunisie peut compter sur le soutien de l’UE

La Tunisie peut toujours compter sur le soutien de l’Union européenne (UE) pour faire face à ses nombreux défis et poursuivre, par la même, son processus de réformes, a affirmé, jeudi, à Davos, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

» L’UE continue à soutenir la Tunisie, un partenaire privilégié qui dispose d’un potentiel important et de multiples opportunités dans des secteurs prometteurs « , a-t-elle dit, lors de sa rencontre, ce jeudi, à Davos avec le chef du gouvernement Ahmed Hachani.

Le chef du gouvernement conduit la délégation tunisienne aux travaux de la 54ème édition du Forum économique mondial (Davos 2024) dont les travaux ont été ouverts officiellement lundi, 15 janvier 2024, à Davos.

La première responsable de l’UE a discuté avec le chef du gouvernement de la situation économique et sociale en Tunisie, mettant en exergue les moyens d’impulser la coopération bilatérale et les échanges commerciaux entre les deux parties. » Nous travaillons avec la Tunisie pour mettre en œuvre les différents volets du partenariat stratégique notamment en ce qui concerne les aspects économique et financier « , a-t-elle lancé, L’UE est le plus grand investisseur étranger et partenaire commercial de la Tunisie.

Plus tôt dans la journée, et au troisième et dernier jour de son déplacement en Suisse pour participer à la 54e édition du Forum économique mondial de Davos, le chef du gouvernement Ahmed Hachani a eu, également, un entretien avec la présidente de la Confédération suisse Viola Amherd.

D’après une source à la présidence du Gouvernement, cette rencontre qui s’est déroulée en présence de la ministre des Finances et le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, à la migration et aux Tunisiens à l’étranger, était l’occasion de raffermir les relations de coopération Tunisie-Suisse et d’identifier de nouveaux moyens pour l’impulser.

La présidente suisse a souligné que son pays partage avec la Tunisie les valeurs de liberté, de paix et des droits de l’homme. Au cours de cette rencontre l’accent a été mis sur la coopération dans le domaine économique, la migration, la mobilité et la restitution par la Tunisie des fonds spoliés et détournés à l’étranger.

