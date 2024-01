La Tunisie plaide pour l’adaptation des systèmes agricoles aux changements climatiques

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Abelmonem Belaati, a exhorté les décideurs internationaux à l’urgence de mettre en œuvre les mesures relatives à l’adaptation des systèmes agricoles aux changements climatiques.

Intervenant au cours du Forum mondial de l’alimentation et de l’agriculture (GFFA), organisé à Berlin du 17 au 20 janvier courant, le ministre a souligné que la Tunisie subit de plein fouet les conséquences du règlement climatique provoquées essentiellement par les émissions de dioxyde de carbone des pays industrialisés.

Il a appelé les chefs de délégation des pays participants à conjuguer les efforts pour un monde plus juste et durable, les encourageant à renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, selon un communiqué publié, dimanche, par le ministère de l’Agriculture.

Le dérèglement climatique et ses conséquences désastreuses en termes de pénuries alimentaires et de pandémies humaines rendent l’équilibre mondial précaire, a-t-il dit.

Le Forum mondial de l’alimentation et de l’agriculture (GFFA), organisé par le ministère allemand de l’alimentation et de l’agriculture, est la principale conférence internationale sur les questions clés concernant l’avenir de l’industrie agroalimentaire mondiale.

L’édition 2024 du forum a été placée sur le thème « Systèmes alimentaires de demain : œuvrer ensemble pour un monde sans faim ».

Selon un document d’information du ministère allemand de l’Agriculture et de l’Alimentation, l’accent a été mis sur quatre thèmes principaux : Renforcer la production durable et la souveraineté alimentaire, Promouvoir des chaînes d’approvisionnement résilientes et durables, Réduire les pertes et les gaspillages alimentaires et renforcer les groupes vulnérables.

