Le ministre de la Santé, Ali M’rabet, a souligné que la Tunisie plaide pour un arrêt immédiat de la guerre contre Gaza et pour la levée du blocus afin d’assurer l’acheminement des aides humanitaires aux Palestiniens.

Le ministre s’exprimait, samedi, lors de sa participation à Amman, capitale de la Jordanie, à la réunion annuelle de la Haute instance du conseil arabe des spécialités médicales, indique un communiqué publié, dimanche, par le département de la santé.

Au cours de l’examen des points inscrits à l’ordre du jour de cette réunion, M’rabet a affirmé que la Tunisie appuie pleinement l’idée de décerner, cette année, le prix du meilleur médecin dans le monde arabe à un médecin palestinien, en hommage aux efforts énormes consentis par le cadre médical palestinien dans des circonstances exceptionnelles.

Par ailleurs, le ministre a réitéré son appel à renforcer les activités de formation dans la région du Grand Maghreb parallèlement au transfert, aux pays du Moyen-Orient, d’expériences et de connaissances mghrébines dans les domaines de formation et de recherche scientifique.

Il a, en outre, souligné la nécessité de mettre en place des programmes de formation relative aux situations d’urgence, dans le but de renforcer les valeurs de solidarité entre les pays frères et d’améliorer les services en temps de pandémies et de conflits.

Ont pris par à la réunion de la Haute instance du conseil arabe des spécialités médicales 2024, des ministres arabes de la santé, des représentants des Etats membres de l’instance, le président du bureau exécutif du Conseil arabe ainsi que les représentants du secrétariat technique du Conseil des ministres arabes de la Santé.