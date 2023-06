La Tunisie planche sur une proposition alternative au FMI

La Tunisie prépare une proposition alternative à soumettre au Fonds monétaire international après que le président Kais Saied a rejeté les termes d’un accord de prêt de 1,9 milliard de dollars négocié l’année dernière, a déclaré un haut responsable du gouvernement tunisien, cité par Reuters.

Ila ajouté que M. Saied pensait que la réduction des subventions nuirait aux personnes vulnérables et que la nouvelle proposition n’inclurait pas de telles mesures.

Toutefois, le fonctionnaire n’a pas donné de calendrier pour la soumission de la proposition par la Tunisie ou pour les négociations probables avec le FMI. L’accord conclu en octobre a nécessité des mois de négociations techniques détaillées.

La durée pendant laquelle la Tunisie pourra éviter la faillite est loin d’être claire et les donateurs, de plus en plus inquiets pour sa stabilité, ont promis d’importantes sommes supplémentaires si le gouvernement parvient à conclure un accord avec le FMI.

Dimanche, l’Union européenne a annoncé qu’elle offrait 900 millions d’euros de prêts conditionnés à un programme du FMI.

Lundi, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a exhorté la Tunisie à présenter un plan révisé. Les États du Golfe devraient également offrir leur soutien si un prêt du FMI est finalisé.

L’accord actuel de la Tunisie prévoit également la restructuration des entreprises publiques, dont les dettes totales représenteront, selon le FMI, 40 % du produit intérieur brut en 2021. Le fonctionnaire n’a pas précisé si la Tunisie souhaitait modifier cette partie de sa proposition.

Il n’a pas décrit les autres mesures que la Tunisie pourrait présenter au FMI pour réduire les déficits et la dette à long terme si les subventions ne pouvaient pas être réduites.