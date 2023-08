La Tunisie plus développée que l’Afrique du Sud et le Maroc !

La Tunisie et l’Égypte sont ex aequo à la 4ème place des pays africains les plus développés en 2023. Développé par une étude des Nations Unies sur la base de l’indice de développement humain, l’indice donne aux deux pays un IDH de 0,731.

La Tunisie se classe derrière les Seychelles et l’Algérie, et avant la Libye (0,718), l’Afrique du Sud (0,713), le Maroc (0,683) et le Cap Vert (0,662) notamment