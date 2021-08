La Tunisie pourra surmonter les obstacles grâce à la volonté de son peuple et l’appui des pays frères et amis

La Tunisie est en mesure de surmonter les obstacles grâce à la volonté de son peuple et à l’appui des pays frères et amis, lequel (appui) permettra au pays de combler les déséquilibres financiers et honorer ses engagements financiers internes et externes, a déclaré , dimanche soir, le Président de la République, Kais Saïed lors d’un entretien au palais présidentiel avec le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie(BCT), Marouane El Abassi.

- Publicité-

« Je vais annoncer au moment approprié la position historique d’un nombre de pays frères et amis en cette conjoncture historique par laquelle passe le pays notamment leur appui dans le domaine économique » , a affirmé Saied lors de l’entretien, rappelant que les coffres de l’Etat ont été vidés.

Selon une vidéo postée par la Présidence de la République sur sa page officielle , le chef de l’Etat a indiqué que « cette guerre sera remportée sans balles ni effusion de sang, mais par la loi fondée sur la justice et la liberté ».

Le Président de la République a également assuré qu’il n’y aura aucun retour sur les droits et les libertés, notant qu’il « respecte la loi qui exprime la volonté générale du peuple, pas les alliances ». « J’ai choisi d’être au côté du peuple afin de préserver l’unité de l’Etat et de le protéger contre la corruption qui le rongeait », a affirmé Saied, louant l’élan spontané de solidarité entre le peuple .