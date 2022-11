La Tunisie prend livraison des premiers avions d’entraînement militaire US  Texan II

La division Beechcraft de Textron Aviation Defense a récemment achevé la livraison des premiers appareils d’entraînement T-6C Texan II à la Tunisie . Le T-6C est le modèle d’avion standard actuel pour l’exportation et dispose d’une capacité d’armement pour l’entraînement au tir et les missions d’attaque légère.

La Tunisie est devenue le 13e client de la série Beechcraft T-6, en commandant huit appareils destinés à l’escadron n° 13 basé à Sfax. Ils remplacent les L-39 d’Aero dans le rôle d’entraînement avancé/à l’armement, les élèves progressant vers le Texan II après avoir volé sur les SF260 de SIAI-Marchetti de l’escadron n°14 de la même base.

« Devenir un leader régional dans l’excellence de la formation militaire au pilotage est l’une des étapes sur la voie de la réalisation de nos exigences de mission en matière de contre-terrorisme et de sécurité des frontières », a déclaré le général Mohamed Hajjem, chef d’état-major des forces aériennes tunisiennes. « Cette acquisition ouvre la voie à des engagements bilatéraux supplémentaires et renforce nos relations avec les États-Unis. »

La Tunisie acquiert les T-6C dans le cadre d’un contrat de vente militaire à l’étranger, qui comprend également des moteurs de rechange et des pièces d’aéronef, des équipements de soutien, 12 mois de soutien contractuel, des représentants de service sur le terrain et de soutien logistique, ainsi que la formation du personnel navigant et au sol. La filiale de Textron Aviation, TRU Simulation + Training, fournit une série de dispositifs de formation, dont un entraîneur de vol opérationnel.

Le premier appareil tunisien est le 1001e T-6 construit, le 1000e ayant été livré le mois dernier à la Colombie. Le deuxième appareil tunisien devrait être livré dans le courant de l’année, les six autres devant être livrés l’année prochaine. La formation d’un premier groupe de pilotes a débuté à l’usine d’assemblage de T-6 de Textron à Wichita, au Kansas, le 31 octobre.