La Tunisie prendra en charge 126 migrants bloqués et la Libye 150

La Tunisie et la Libye ont annoncé jeudi qu’elles s’étaient mises d’accord pour partager la responsabilité de fournir un abri à des centaines de migrants bloqués dans une zone frontalière, dont beaucoup depuis un mois.

Le porte-parole du ministère tunisien de l’Intérieur, Faker Bouzghaya, a déclaré lors d’une réunion conjointe avec les autorités libyennes à Tunis que « nous avons convenu de partager les groupes de migrants qui se trouvent à la frontière ».

Les migrants, principalement originaires de pays d’Afrique subsaharienne, avaient été emmenés dans la zone désertique de Ras Jedir par les autorités tunisiennes, selon des témoins, des groupes de défense des droits et des agences des Nations Unies.

Des groupes d’aide ont déclaré que trois groupes d’environ 300 migrants au total restaient bloqués là-bas.

« La Tunisie prendra en charge un groupe de 76 hommes, 42 femmes et huit enfants », a déclaré Bouzghaya à l’AFP.

Il a indiqué que les groupes ont été transférés mercredi dans des centres d’accueil des villes de Tatouine et Médenine et ont reçu des soins de santé et psychologiques, avec l’aide du Croissant-Rouge tunisien.

Selon l’accord, la Libye prendra en charge les 150 migrants restants, ont indiqué des sources humanitaires.

Plus tôt jeudi, le ministère libyen de l’Intérieur avait annoncé l’accord bilatéral pour « mettre fin à la crise des migrants irréguliers bloqués dans la zone frontalière ».

Les responsables humanitaires ont fait état d’au moins 25 décès de migrants abandonnés dans la zone frontalière tuniso-libyenne depuis le mois dernier.

Les deux pays sont des portes d’entrée majeures pour les migrants et les demandeurs d’asile, principalement d’autres régions d’Afrique, qui tentent des voyages périlleux dans des bateaux souvent branlants dans l’espoir d’une vie meilleure.